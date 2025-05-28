Разработчик «Байкала» признал серьезные проблемы с самолетом

Гендиректор УЗГА Лунгин пообещал поставить первые «Байкалы» в конце 2026 года Информация по поводу серьезных проблем в работе над проектом легкого многоцелевого самолета «Байкал», о которых СМИ стало известно в феврале этого, года, соответствует действительности.