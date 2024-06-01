FP: Запад задумался об использовании Северного морского пути из-за хуситов

Действия группировки "Ансар Аллах" (хуситы) вынуждают западных грузоперевозчиков рассматривать Северный морской путь в качестве альтернативного варианта доставки грузов, в этой связи Западу придется договариваться с Россией.
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