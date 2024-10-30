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В Госдепе признали, что "план победы" Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США

В Госдепе признали, что "план победы" Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США

"План победы", который представил украинский лидер Владимир Зеленский, вызвал обеспокоенность среди союзников Соединенных Штатов, продолжается обсуждение его положений, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

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