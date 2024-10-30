В Госдепе признали, что "план победы" Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США

"План победы", который представил украинский лидер Владимир Зеленский, вызвал обеспокоенность среди союзников Соединенных Штатов, продолжается обсуждение его положений, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии