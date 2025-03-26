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Трамп: Россия, возможно, оттягивает заключение мирного договора с Украиной

Трамп: Россия, возможно, оттягивает заключение мирного договора с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании России добиться урегулирования украинского конфликта.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Перестаньте вводит народ в заблуждение!  Истина,видимо,  такова - Россия воюет не с Украиной,а с НАТО со США во главе. И это положение убедительно показывает/доказывает сам Трамп, лично взявшийся за руководство процессом прекращения этого противостояния и фактически показавшим отсутствие у Украины суверенитета. Известно также, что СВО спровоцирована именно действиями НАТО,активно двигающегося на Россию, и США, организовавшими госпереворот вна Украине..  Ценность и надежность заключенного с Украиной договора ничтожна, ибо такой договор не устраняет причины агрессии НАТО. В частности,&quot;заглохнет&quot; на некоторое время война с Украиной, но возникнет где-то в другом месте. Потому договор о мире должен быть не с Украиной, а с США или, в крайнем случае, с НАТО.!!!
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