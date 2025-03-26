Трамп: Россия, возможно, оттягивает заключение мирного договора с Украиной

VO

Vladimir Orekhov

Перестаньте вводит народ в заблуждение! Истина,видимо, такова - Россия воюет не с Украиной,а с НАТО со США во главе. И это положение убедительно показывает/доказывает сам Трамп, лично взявшийся за руководство процессом прекращения этого противостояния и фактически показавшим отсутствие у Украины суверенитета. Известно также, что СВО спровоцирована именно действиями НАТО,активно двигающегося на Россию, и США, организовавшими госпереворот вна Украине.. Ценность и надежность заключенного с Украиной договора ничтожна, ибо такой договор не устраняет причины агрессии НАТО. В частности,"заглохнет" на некоторое время война с Украиной, но возникнет где-то в другом месте. Потому договор о мире должен быть не с Украиной, а с США или, в крайнем случае, с НАТО.!!!