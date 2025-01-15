Почему большинство детей рождаются с голубыми глазами: от древних генов до современных особенностей

Цвет глаз — одно из самых загадочных явлений природы. Открытием датского ученого Ханса Эйберга из Копенгагенского университета стало подтверждение гипотезы о том, что голубоглазые люди мира делят общую генетическую наследственность.
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