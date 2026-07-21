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Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную чемпионата мира

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную по итогам чемпионата мира.

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