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Депутат Дубинский: Зеленский готов разрушить Украину, чтобы скрыть свои ошибки

Депутат Дубинский: Зеленский готов разрушить Украину, чтобы скрыть свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский попробует скрыть свой проигрыш, поставив на кон целую страну. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский.

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