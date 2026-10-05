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Аргументы недели

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Эксперт Шингаркин связал проверки под Одессой с потерей ядерных материалов

Эксперт Шингаркин связал проверки под Одессой с потерей ядерных материалов

Эксперт по ядерному вооружению Максим Шингаркин допустил, что проверки на радиацию в Одесской области связаны с потерей контроля над опасными материалами, а не с обычным обследованием.

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