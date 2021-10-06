Экс-глава Минфина Михаил Задорнов предложил не платить детские пособия богатым семьям

ХОЛЛИВИЗОРЭкс-глава Минфина Михаил Задорнов предложил не платить детские пособия богатым семьям Выступая в Совете Федерации, глава банка «Открытие» заявил, что на социальные выплаты в бюджете заложены большие средства.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьянаЛишь бы не платить, лазейки ищутNikita KopitovА что в его понимании богатые люди, неужели сей юморист от финансов не знает, что большая часть недвижимости и авто куплена в кредит и ипотеку, а папы мамы и бабушки все работают на двух трех работах, что б эти кредиты и ипотеки выплатитьЕвгений ЛуценкоНахрена было брать больше чем потянете? Неееепонимаю. И потом, купленное в ипотеку - не ваша собственность, а собственность банка) покуда ипотека не погашена.ННатальяЯ, например, помимо своей квартиры, имею ещё квартиру от бабушки. Оставила ее своим детям. Теперь, по меркам хохотунчика, я отношусь к богатым? То есть, я должна продать квартиру и ее проесть?Евгений ЛуценкоСдавать можно и иметь хорошую прибавку к пенсии.ННатальяДело не в том. Уровень "богатства" должен определяться по уровню доходов.Евгений ЛуценкоТут соглашусь. Но автомобили в целом тоже показатель. А в целом ничего нового, опять ограбят не тех, кого надо бы, а нас.ННатальяНу, грабить они только и умеют.Евгений Луценкоэто факт.Евгений ЛуценкоЗадумка хорошая, по реализации вопросы есть - скорее всего, опять обнесут не тех.Ole OleЗнаю миллионершу жену миллиардера, примчавшуюся с Кипра получать за ребёнка. Такой не заржавеет и 5 заявлений накатать: сама имеет юр и эконом образование 😎Евгений ЛуценкоВотвотвот. Таких поди ещё оббери. А людей попроще облапошат не моргнутКомментировать
Свежие комментарии