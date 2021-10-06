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Экс-глава Минфина Михаил Задорнов предложил не платить детские пособия богатым семьям

Экс-глава Минфина Михаил Задорнов предложил не платить детские пособия богатым семьям

Выступая в Совете Федерации, глава банка «Открытие» заявил, что на социальные выплаты в бюджете заложены большие средства.

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Татьяна
Лишь бы не платить, лазейки ищут
Nikita Kopitov
А что в его понимании богатые люди, неужели сей юморист от финансов не знает, что большая часть недвижимости и авто куплена в кредит и ипотеку, а папы мамы и бабушки все работают на двух трех работах, что б эти кредиты и ипотеки выплатить
Евгений Луценко
Нахрена было брать больше чем потянете? Неееепонимаю. И потом, купленное в ипотеку - не ваша собственность, а собственность банка) покуда ипотека не погашена.
Наталья
Я, например, помимо своей квартиры, имею ещё квартиру от бабушки. Оставила ее своим детям. Теперь, по меркам хохотунчика, я отношусь к богатым? То есть, я должна продать квартиру и ее проесть?
Евгений Луценко
Сдавать можно и иметь хорошую прибавку к пенсии.
Наталья
Дело не в том. Уровень "богатства" должен определяться по уровню доходов.
Евгений Луценко
Тут соглашусь. Но автомобили в целом тоже показатель. А в целом ничего нового, опять ограбят не тех, кого надо бы, а нас.
Наталья
Ну, грабить они только и умеют.
Евгений Луценко
это факт.
Евгений Луценко
Задумка хорошая, по реализации вопросы есть - скорее всего, опять обнесут не тех.
Ole Ole
Знаю миллионершу жену миллиардера, примчавшуюся с Кипра получать за ребёнка. Такой не заржавеет и 5 заявлений накатать: сама имеет юр и эконом образование 😎
Евгений Луценко
Вотвотвот. Таких поди ещё оббери. А людей попроще облапошат не моргнут

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