Зендая, Эмма Стоун, Софи Тёрнер, Ана де Армас и Хлоя Морец посетили показ Louis Vuitton в Париже

В Париже в рамках Недели моды, которая сегодня подходит к концу, состоялся показ новой коллекции Louis Vuitton.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Это вообще было нормой — поднять руку на ребёнка". Елизавета Туктамышева высказалась о насилии в детском спорте
- "Никогда не получала госнаград". Ксения Собчак высказалась о своей победе в номинации "Легенда медиаиндустрии" на премии "Жара"
- Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал, как отметил Хэллоуин с девушкой и её сыном
Свежие комментарии
- Тимати отдыхает с...
- Умерла актриса Ек...
- В сети раскритико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым