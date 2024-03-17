ВС РФ поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ Российские военные поразили украинский цех сборки и подготовки беспилотников в Черниговской области, а также живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии