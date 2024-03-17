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ВС РФ поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Черниговской области

ВС РФ поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ Российские военные поразили украинский цех сборки и подготовки беспилотников в Черниговской области, а также живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах, сообщили в Минобороны России.

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