Интересная деталь по вчерашним выборам в Европарламент в Германии.В Западной Германии практически везде победил блок ХДС/ХСС.
Осси и весси
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Ну посмотрим чего стоит Сара когда за ней появится наконец хоть какая то реальная политическая сила - делать громкие заявления когда ты оппозиция крохотулечная, которая ни на что всё равно повлиять не может эт одно, а вот когда реальной власти хоть чутка попадёт в лапки тут уже могут наблюдаться любопытные изменения...
Ответить
20 час.
Свежие комментарии