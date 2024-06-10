Осси и весси

Sergiy Che

Ну посмотрим чего стоит Сара когда за ней появится наконец хоть какая то реальная политическая сила - делать громкие заявления когда ты оппозиция крохотулечная, которая ни на что всё равно повлиять не может эт одно, а вот когда реальной власти хоть чутка попадёт в лапки тут уже могут наблюдаться любопытные изменения...