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Неназванный клуб КХЛ ищет за рубежом тренера на зарплату в 1,5-2 млн долларов

Неназванный клуб КХЛ ищет за рубежом тренера на зарплату в 1,5-2 млн долларов

Известный хоккейный агент Дэррил Вольски публично сообщил о доступной вакансии главного тренера в неназванном клубе КХЛ.

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