В болотах Западной Сибири нашли мощный источник метана

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в…Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в…Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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