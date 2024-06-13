В болотах Западной Сибири нашли мощный источник метана

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в…Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в…Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .