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Царьград

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Гонконгский грипп мутирует: чем это нам грозит, и что делать

Гонконгский грипп мутирует: чем это нам грозит, и что делать

Экспертов беспокоит активизация вируса. Как противостоять ему. Гонконгский грипп A(H3N2) меняет антигенную структуру, что может дать начало новым штаммам, заявила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.

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