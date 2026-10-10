Гонконгский грипп мутирует: чем это нам грозит, и что делать

Экспертов беспокоит активизация вируса. Как противостоять ему. Гонконгский грипп A(H3N2) меняет антигенную структуру, что может дать начало новым штаммам, заявила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.