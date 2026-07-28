Семейная тайна Петросяна: наследники юмориста тайно сбежали на море, пока родители работают в столице

Дети Петросяна и Брухуновой несколько недель живут в Сочи без родителей Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла детали летнего отдыха наследников: Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, в то время как их знаменитые родители продолжают работать в Москве.