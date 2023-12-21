Глава ФБК Певчих объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).
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