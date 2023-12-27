Forbes: Верховная Рада может отправить на доработку проект закона о мобилизации

Анонимный источник признал, что в документе прописаны слишком жесткие мобилизационные меры.Закон о мобилизации Украины, который представил кабинет министров на рассмотрение депутатам Верховной Рады, скорее всего передадут обратно для доработки.
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