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Военное обозрение

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Поражение Русской армии под Смоленском

Поражение Русской армии под Смоленском

Король Владислав IV под Смоленском. Картина Яна Матейко Ставка на русский реванш Россия потерпела поражение в Русско-польской войне 1609–1618 гг.

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