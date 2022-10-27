Военное обозрение

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В ночь на 27 октября нанесены удары по объектам противника в Черкасах, в Киевской и Днепропетровской областях

В ночь на 27 октября нанесены удары по объектам противника в Черкасах, в Киевской и Днепропетровской областях

Иллюстративное изображение В ночь на четверг (27 октября) продолжилось нанесение ударов по объектам противника на подконтрольных киевскому режиму территориях.

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