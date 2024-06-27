Слова председателя СК Александра Бастрыкина о деятельности Госдумы являются хамством. Об этом заявил депутат Евгений Попов в своём Телеграм-канале.
Депутат ГД Попов назвал слова Бастрыкина о деятельности парламента хамством
Комментарии
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Владимир Петров
Вот тут они сразу, "в первом чтении" отреагировали...)))
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18 час.
Maxim
Если не дура, так займись публикацией голосований депов и кто на работу ходит и не спит, кто припухшие - отзыв через Госуслуги - Народом, который выбрал..
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13 час.
Е Пронина
а, не возбудить ли Бастрыкину дело об оскорблении на Попова болтуна, и из депутатов его исключить, небось по спискам ЕР пролез) а, прокуратуре возбудить дело о расследовании деятельности депутатов о бездействии по принятию законов по безопасности государства))
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12 час.
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