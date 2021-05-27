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Глава Минтруда РФ высказался о возможности введения "четырехдневки"

Глава Минтруда РФ высказался о возможности введения "четырехдневки"

Министерство труда России рассмотрит инициативу ввести "четырехдневку", если такое предложение поступит в ведомство.

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Ирина Богданова
Это будет развалом экономики!!!! Дебил только может за такое выступать, когда страна в кризисе!!!
Сергей Лобченко
Пендосовские, англососовские и гейропейские прихвостни либеросы, знают как развалить Россию.

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