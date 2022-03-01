Газета «Культура»

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В образовательной части Кузбасского культурного комплекса были представлены два концертных зала

В образовательной части Кузбасского культурного комплекса были представлены два концертных зала

В Кемерове прошла презентация концертного и камерного залов. Современные сценические площадки открылись в филиале «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, которая входит в Кузбасский культурный комплекс.

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