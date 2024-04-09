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Оборона 24

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Что недавно назаявляла представитель МИД РФ .

Что недавно назаявляла представитель МИД РФ .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что желание уничтожить Крымский мост стало одним из главных пунктов стратегии Киева, а после теракта в «Крокусе» Запад первым делом начал выгораживать киевский режим: «Мы не выставляли кощунственные записи в соцсетях, которые позволили себе главы государств Североатлантического альянса.

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