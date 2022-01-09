Внучка Софии Ротару в белой шубке устроила дефиле на прогулке: "Очень стильно и красиво"

Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым, часто радует свою аудиторию в Instagram яркими кадрами со своей лакшери-жизни.