Nature: ученые подтвердили, что физическая активность может замедлять старение

Ученые провели исследование в попытке открыть путь к долголетию. Итоги показали, что физическая активность действительно замедляет процессы изменения организма, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Nature.
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