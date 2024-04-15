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Nature: ученые подтвердили, что физическая активность может замедлять старение

Nature: ученые подтвердили, что физическая активность может замедлять старение

Ученые провели исследование в попытке открыть путь к долголетию. Итоги показали, что физическая активность действительно замедляет процессы изменения организма, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Nature.

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