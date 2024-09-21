Всероссийский женский съезд впервые прошёл в Симферополе

Всероссийский женский съезд впервые прошёл в СимферополеЕго организовали при поддержке Духовного управления мусульман Крыма, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
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