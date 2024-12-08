В США призвали серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова в интервью Карлсону

Подполковник Дэвис призвал США серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова, сделанным в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о том, что Москва может нанести удар в том числе по Соединенным Штатам, если те продолжат эскалацию конфликта.