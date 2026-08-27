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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о допуске России на Универсиаду-2027: «Серьезный шаг для нашего хоккея и страны. Благодарю Дегтярева за большую системную работу»

Вице-президент Федерации хоккея России ( ФХР ) Роман Ротенберг прокомментировал допуск студенческих сборных на Универсиаду-2027, которая пройдет в Китае.

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