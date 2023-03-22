Быстров о Пиняеве: «Низкосракий», как Аршавин. Все дано, приятно смотреть, таких игроков мало»

Владимир Быстров выделил общие черты у Сергея Пиняева и Андрея Аршавина. – Мое мнение – «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера, и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку.
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