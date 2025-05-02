Кейд Каннингем: «Мы показали всей лиге, что, когда соперники приезжают играть против «Детройта», их ждет схватка не на жизнь, а на смерть»

«Мы доказали самим себе, что наш состав работоспособен и может быть очень успешным в НБА. Я думаю, мы также показали всей лиге, что, когда соперники приезжают играть против «Детройта», их ждет схватка не на жизнь, а на смерть.
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