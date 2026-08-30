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Новости Липецка

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Ищут инвестора для реставрации усадьбы Муромцевых в Липецкой области

Ищут инвестора для реставрации усадьбы Муромцевых в Липецкой области

Усадьба дворянского рода Муромцевых с историей с 1720-х годов, к проекту которой, возможно, приложил руку архитектор Бартоломео Растрелли, выставлена на торги за 2,3 млн рублей.

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