Автоэксперт Родионов: после зимнего периода важно проверить технические жидкости

После зимнего периода водителям нужно проверить все технические жидкости в автомобиле. Об этом "Российской газете" рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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