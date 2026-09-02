Почему я думаю, что осенней мобилизации в России не будет

Вражеские политики дружно заявляют, что Путин готовит масштабную мобилизацию после выборов в Госдуму, которые, напомню, пройдут 18–20 сентября.
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