ФАС возбудила 51 дело из-за роста цен на топливо в июле

ФАС возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за необоснованное повышение цен на топливо. Вице-премьер Новак отметил улучшение ситуации после введения мер.
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в ряде регионов сняты ограничения, увеличилось число работающих АЗС, уменьшились очереди.©
Ограничения сняли, но не на всех АЗС. На АЗС, снявших ограничения, бензина стало не хватать.
Знакомая почти сутки стояла в очереди.