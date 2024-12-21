Котопес недели: возьмите из приюта нежную кошку Бьянку или преданного пса Берри

Два супер-питомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют ПечатникиДни идут, месяцы бегут, годы катятся кубарем, но одно остается неизменным — мы в MAXIM по-прежнему считаем, что из приютских животных получаются лучшие домашние питомцы.