Котопес недели: возьмите из приюта нежную кошку Бьянку или преданного пса Берри

Два супер-питомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют ПечатникиДни идут, месяцы бегут, годы катятся кубарем, но одно остается неизменным — мы в MAXIM по-прежнему считаем, что из приютских животных получаются лучшие домашние питомцы.
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