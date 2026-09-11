"Стикер смерти" рассылают в Телеграм: Аккаунт "ломается" мгновенно - не открывайте чат, если видите это

Хакеры рассылают "стикер смерти" всем подряд в Телеграм. Если зайти в такой чат, то аккаунт "ломается" мгновенно - вы даже не успеете ничего нажать.
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