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Закон и Порядок

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  • Александр Маркитанов
    10 лет хрущ разрушал СССР и закладывал бомбы замедленного действия, а проституточное политбюро единогласно голосовало...Зачем Хрущев в 19...
  • михаил валеев
    Хрущёв обыкновенный предатель бандеровцЗачем Хрущев в 19...
  • Катерина
    бла-бла.А было так - 2012...

Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

1. Накануне исполнилось 110 лет с начала Первой мировой войны. Телеграм-канал Историк-алкоголик разбирает старый, но очень устойчивый фрагмент немецкой пропаганды, согласно которому Россия якобы «напала» на Германию или как минимум «ввязалась» в «ненужную» нам войну (ссылка): Взрослые, вроде, люди годами пафосно повторяют небылицы придуманные в оправдание революции и предательского Брестского мира.

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