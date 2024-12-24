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«Сноб» представил зимний выпуск журнала, посвященный сказкам

«Сноб» представил зимний выпуск журнала, посвященный сказкам

Темой 108-го номера журнала «Сноб» стали сказки. Писатели Анна Козлова, Денис Драгунский, Ася Володина, Вера Богданова, Александр Цыпкин и Майя Кучерская написали для нового выпуска пять рассказов и одну пьесу о дружбе, любви и волшебстве.

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