В ходе диалога о том, какие задачи РФ поставила перед собой в рамках проводящейся на украинских территориях СВО, лидер Российской Федерации Владимир Путин якобы поделился сведениями о том, что данная тема представляет собой закрытую информацию.
В ходе диалога о том, какие задачи РФ поставила перед собой в рамках проводящейся на украинских территориях СВО, лидер Российской Федерации Владимир Путин якобы поделился сведениями о том, что данная тема представляет собой закрытую информацию.
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