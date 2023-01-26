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Глава Nord Stream 2 раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине после старта СВО

Глава Nord Stream 2 раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине после старта СВО

В ходе диалога о том, какие задачи РФ поставила перед собой в рамках проводящейся на украинских территориях СВО, лидер Российской Федерации Владимир Путин якобы поделился сведениями о том, что данная тема представляет собой закрытую информацию.

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