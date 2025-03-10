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Царьград

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Единственный экземпляр: На продажу выставили уникальный советский спорткар "Юна"

Единственный экземпляр: На продажу выставили уникальный советский спорткар "Юна"

Цена спорткара "Юна" всего 4 млн рублей.В Истре владелец легендарной самоделку эпохи СССР выставил её на продажу.

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