Гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск

Директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Федор Щербаков Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск.
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