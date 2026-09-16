Мужчина, спасший двоих из тонущей машины в Осетии, получил медаль

Инал Козонов, спасший двоих из тонущей машины, получил медаль «Во Славу Осетии». Награду ему вручил глава республики Сергей Меняйло.
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