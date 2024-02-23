Куда сходить: интересные мероприятия 24 февраля в Крыму

КОНЦЕРТ Скельская пещера (Балаклавский район, Орлиновский муниципальный округ) «Рок хиты», 12+ 24 февраля, 16:00.
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