Nature Cell Biology: обнаружен механизм торможения старения с помощью голодания

Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) совместно с коллегами из других научных учреждений пришли к выводу, что при помощи прерывистого голодания можно затормозить процесс старения организма.
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