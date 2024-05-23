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Почему маленькие собаки живут дольше, чем крупные породы

Почему маленькие собаки живут дольше, чем крупные породы

Почему маленькие собаки живут дольше, чем крупные породы Максим МорозовИсследование, проведённое в Вашингтонском университете, показало, что собаки всех размеров имеют одни и те же проблемы со здоровьем, но более крупные породы более склонны к серьезным заболеваниям.

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