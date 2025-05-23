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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрген Клопп: «Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы прочтете, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха»

В начале этой недели La Stampa сообщила, что экс-тренер «Ливерпуля» возглавит римскую команду. «Я не собираюсь в «Рому».

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