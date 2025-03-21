Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Страницы памяти: внук героя войны рассказал о пятикратном кавалере Ордена Красной Звезды

Страницы памяти: внук героя войны рассказал о пятикратном кавалере Ордена Красной Звезды

Все меньше времени остается до юбилея Великой Победы. В рамках нового проекта «Звезды» , сотрудники телеканала рассказывают о своих близких, о тех, кому довелось застать все ужасы Великой Отечественной и встать на защиту Родины.

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