Страницы памяти: внук героя войны рассказал о пятикратном кавалере Ордена Красной Звезды

Все меньше времени остается до юбилея Великой Победы. В рамках нового проекта «Звезды» , сотрудники телеканала рассказывают о своих близких, о тех, кому довелось застать все ужасы Великой Отечественной и встать на защиту Родины.
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