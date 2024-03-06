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Число зрителей на церемонии открытия ОИ-2024 во Франции сократили вдвое

Число зрителей на церемонии открытия ОИ-2024 во Франции сократили вдвое

Количество зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, сократили почти вдвое - с 600 тысяч человек до 326 тысяч, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен во время слушаний в Сенате.

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