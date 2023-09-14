В Евпатории на обломках беспилотника нашли благодарность Ани Лорак

СШ Светлана Шумилина Петров,причем здесь почерк,дебил?Ублюдки благодарят Ани Лорак за то,что она пробрела для них эти дроны.И чего тут выделываться,заткнулся бы уж.

Владимир Петров Ублюдки пишут всё, чтобы людей стравить, опорочить... А может, тупорылая, от тебя дрон?