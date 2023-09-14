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В Евпатории на обломках беспилотника нашли благодарность Ани Лорак

В Евпатории на обломках беспилотника нашли благодарность Ани Лорак

Украинская певица может финансировать ВСУ.После утренней атаки ВСУ в Евпатории обнаружили обломки БПЛА с посланием.

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Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Петров,причем здесь почерк,дебил?Ублюдки благодарят Ани Лорак за то,что она пробрела для них эти дроны.И чего тут выделываться,заткнулся бы уж.
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18 час.
Владимир Петров
Ублюдки пишут всё, чтобы людей стравить, опорочить... А может, тупорылая, от тебя дрон?
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18 час.
Владимир Петров
Я читал по диагонали. Решил, что её автограф. Не её. Но написать можно всё что угодно. Например, от вас привет.
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18 час.

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